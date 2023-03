FAQ Wie kommen Geflüchtete in Sachsen in Arbeit und wie qualifiziert sind sie?

Hauptinhalt

Geflüchtete dürfen in Deutschland erst nach einem langwierigen Asylverfahren arbeiten. Die Qualifikation der Menschen spielt dabei keine Rolle. Auch ein "Spurwechsel" in Arbeitsmigration ist bislang nicht möglich. Für Ukraine-Geflüchtete ist der Weg in den Job einfacher. Welche Regeln gelten und was die Geflüchteten mitbringen - ein Überblick.