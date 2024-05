Bildrechte: MDR/Jeannine Völkel

Wave-Gotik-Treffen 2024 WGT in Leipzig: Dos & Don'ts beim Viktorianischen Picknick

08. Mai 2024, 04:00 Uhr

Das Viktorianische Picknick gilt als inoffizielle Eröffnung des jährlichen Wave-Gotik-Treffens in Leipzig. Auch zum WGT 2024 werden am Freitag vor Pfingsten wieder hunderte Menschen in fantasievollen Outfits im Clara-Zetkin-Park unterwegs sein. Ursprünglich ins Leben gerufen von Fans des Viktorianischen Zeitalters ist es inzwischen eine Art großes Familientreffen der Festivalgäste aus aller Welt. Nach einem Jahr des Wartens und der Vorfreude sieht man sich hier zum ersten Mal wieder. Hier treffen die verschiedensten Strömungen der schwarzen Szene zusammen. Es geht um Sehen und Gesehen-werden. Das zieht auch immer Schaulustige an und ist ein Balanceakt geworden zwischen der Freude über die öffentliche Wahrnehmung und der Sorge um den Erhalt des ursprünglichen Charakters der Veranstaltung. Damit das große Miteinander gut funktioniert, haben wir Tipps für Nicht-WGT-Gäste, wie man gekonnt am Picknick teilnehmen kann, ohne als störender Fremdkörper empfunden zu werden.