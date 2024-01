Die Gewerkschaft Verdi will übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Donnerstag bundesweit Flughäfen bestreiken. Aus Luftfahrtkreisen hieß es, dass rund 25.000 Beschäftigte in der Luftsicherheitsbranche zum Arbeitskampf aufgerufen seien. Betroffen vom Streik sollen demnach die Flughäfen Hamburg, Hannover, Berlin, Köln/Bonn, Leipzig, Dresden, Erfurt, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden sein.