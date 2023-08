Kritik Ökonom blickt skeptisch auf die Ansiedlung des TSMC Chip-Werks: "Wette auf die Zukunft"

Freudige Stimmen zur Ansiedelung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC in Dresden gibt es viele. Etwas Wasser in den Wein gießt einer der bekanntesten deutschen Ökonomen Marcel Fratzscher. Was genau sieht er kritisch?