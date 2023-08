"Dresden hat sich in den vergangenen Jahren zum wichtigsten europäischen Standort für die Chipfertigung gemausert", sagt MDR Wirtschaftsredakteur Ralf Geißler. Bereits in der DDR gab es erste Chipfabriken in der Landeshauptstadt, nach der Wende kamen weitere Unternehmen wie Bosch, Infineon und Global Foundries hinzu. Mittlerweile kommt laut Angaben der Sächsischen Staatskanzlei jeder dritte in Europa produzierte Chip aus dem Silicon Saxony mit mehr als 70.000 Beschäftigten.