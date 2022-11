In gastronomisch guten Lagen , etwa in Dresden, finde sich nach wie vor schnell Ersatz, so der stellvertretende Geschäftsführer Standortpolitik und Kommunikation der IHK Dresden, Maximilian Meinert: "Bei schlechten städtischen Lagen und im ländlichen Raum sehen wir allerdings immer häufiger dauerhaft Leerstand."

Allerdings hat im Oktober auch das Café "Johanna" in bester Lage am Dresdner Neumarkt mit Blick auf die Frauenkirche dichtgemacht. In der Corona-Krise war die Abhängigkeit vom Tourismus eher nachteilig, wurde Geschäftsführer Martin Enk in einem Bericht zitiert. "Jetzt kommen die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel hinzu."