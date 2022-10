Der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Axel Klein, unterstützt diese Aktion. Im Interview mit MDR SACHSEN sagte er: "Eine Extra-Pauschale auszuweisen ist sicher eine transparente Lösung." Wichtig sei es, dabei vorher mit dem Gast gut zu kommunizieren. Also, den Euro nicht erst bei der Rechnung zu präsentieren. Schließlich gebe es auch eine "Preisangabenverordnung". Diese besagt, dass der Endpreis der Mahlzeit angegeben werden muss - und Extras eigentlich nicht erlaubt sind.

Der Dehoga-Geschäftsführer in Sachsen, Axel Klein, verlangt mehr politische Unterstützung wegen der steigenden Energiepreise. Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Ums Abkassieren gehe es aber ohnehin nicht, meint Klein, der mit Blick auf die Politik hinzufügt: "Ein Beispiel wie das in Dresden zeigt, wie wichtig es ist, dass wir kalkulierbare Preise haben. Solange in Berlin nicht entscheidend reagiert wird, müssen die Unternehmen reagieren. Das ist wichtig, um wirtschaftlich zu überleben."

Nach seiner Erfahrung würden bislang "fünf bis sechs" Hotels eine solche Energie-Pauschale erheben. Dabei handele es sich vor allem um Wellness-Hotels, weil diese mit den Energiekosten für Saunen und Swimmingpool besonders betroffen seien. In der wöchentlichen Dehoga-Runde seien solche Energie-Pauschalen mittlerweile auch Thema.

Allein durch Sparmaßnahmen könnten die Unternehmen die aktuellen Belastungen nicht mehr stemmen argumentiert Klein und rechnet vor: "Im August sind in einem Restaurant in Dresden mit 300 Sitzplätze die Energiekosten von 5.000 aus 10.000 Euro gestiegen." Das bedeute, das Lokal muss 50.000 Euro mehr Umsatz machen - allein um die Energiekosten wieder hereinzuholen. Die ebenfalls gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Personal seien dabei noch nicht mitgerechnet.

Die Unternehmen in seinem Verband würden Planbarkeit fordern. Nur so könnten sie ihre Geschäfte weiterführen. Eine mögliche Deckelung der Preise im März 2023 reiche nicht. Gehe die Entwicklung der Energiepreise so weiter, sei das "existenzgefährdend". Beschlossen ist bislang eine Energiekostenpauschale für Bürger von 300 Euro.