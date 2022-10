Gastronomie Teure Gans: Preis für traditionelles Gänseessen steigt teilweise deutlich

Das traditionelle Gänseessen zu Martini und an Weihnachten wird in diesem Jahr in Thüringen teilweise deutlich teurer. In einzelnen Gaststätten droht es sogar auszufallen. Die Gewinnspanne für Restaurants und Fleischerzeuger wird kleiner - die Verunsicherung wächst. Wir haben mit Gastwirten und Erzeugern gesprochen.