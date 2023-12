Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Abfallgebühren Gebührenanstieg 2024: Verbraucher in Sachsen zahlen mehr für Abfallentsorgung

28. Dezember 2023, 09:02 Uhr

Auf viele Menschen in Sachsen kommen auch im Jahr 2024 neue Preissteigerungen zu. Ab Januar steigen in Sachsen vielerorts die Müllgebühren. Teilweise wird um mehr als 20 Prozent erhöht. MDR SACHSEN zeigt, wo in Sachsen in Kreisen und Städten die Müllentsorgung teurer wird. Ein Experte für Mietrecht erklärt, ob und wie sich Mieter und Mieterinnen gegen den Gebührenruck nach oben wehren können.