Die Abfallgebühren in Jena steigen ab kommendem Jahr an. Dies sieht die neue Abfallgebührensatzung vor, die der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen hat. Demnach steigt die Grund- und die Leerungsgebühr für die schwarze Restmülltonne um dreißig Prozent.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker