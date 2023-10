Die Städte in Sachsen kämpfen derzeit mit den massiv gestiegenen Musik-Gebühren für die Musikbeschallung auf den Weihnachtsmärkten. Die Gebühren müssen sie an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA geannet, abtreten. Manche Städte beklagen eine Verzehnfachung der Gebühren. Hintergrund sind die geänderten Tarifsätze der GEMA. Teilweise gibt es Einschränkungen bei den Weihnachtsmärkten im Freistaat in diesem Jahr. Einige Städte konnten durch Nachverhandlungen Kosten bei der GEMA reduzieren. MDR SACHSEN hat sich in einigen Städten umgehört.

Die Stadt Leipzig ärgert sich über eine Verzehnfachung der Gebühren. Für 2022 stellte die GEMA der Stadt plötzlich eine Rechnung in Höhe von 38.000 Euro aus, sagte Walter Ebert MDR SACHSEN. Die vorherige Rechnung hatte noch bei lediglich 3.800 Euro gelegen. Die Verträge mit den Künstlerinnen und Künstlern in diesem Jahr seien jedoch schon geschlossen worden.

Der Weihnachtsmarkt werde daher in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden. Doch für die kommenden Jahre kann der Amtsleiter des Marktamtes das nicht garantieren. "Sollte die GEMA nicht einlenken, gibt es mehrere Möglichkeiten: Wir können GEMA-freie Musik spielen. Wir können tage- oder wochenweise das Bühnenprogramm ganz einstellen, um die Kosten zu reduzieren", so Ebert.

Die Stadt Zittau bekam für den Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr eine Rechnung von 4.622 Euro, bestätigte Kulturreferentin Wiepke Steudner MDR SACHSEN. In den Jahren vor der Pandemie waren 700 Euro üblich. Durch Nachverhandlungen mit der GEMA konnten Kosten reduziert werden. Zittau zahlte für das vergangene Jahr nun 1.500 Euro. Das sei dennoch mehr als eine Verdoppelung der Gebühren. Die Stadt reagiert auf die gestiegenen Kosten: "Wir werden die Live-Musik innerhalb der Woche stark einschränken und vorwiegend auf die Wochenenden konzentrieren", kündigte Steudner an.

Bautzen wurde in diesem Jahr mit einer Versechsfachung der GEMA-Gebühren überrascht. Es landete zunächst eine Rechnung in Höhe von 16.000 Euro im Rathaus. 2019 hatten die Gebühren nur 2.500 Euro betragen, erklärte Pressesprecher Peter Stange MDR SACHSEN. Auch Bautzen trat in Nachverhandlungen mit der GEMA und erreichte so eine Reduktion auf etwa 5.100 Euro. Die Kosten haben sich dennoch mehr als verdoppelt. Für die Stadt Bautzen sei es eine Herausforderung mit den gestiegenen Kosten umzugehen, ohne die Attraktivität des Kulturangebots einzuschränken, klagt Pressesprecher Peter Stange. Dennoch könne der Bautzener Wenzelsmarkt in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden.