Jede zweite Schule ist laut GEW-Vorsitzender Uschi Kruse in Sachsen seit der politischen Wende geschlossen worden.

Wenn Uschi Kruse durch Sachsen fährt und die Ortsschilder rechts und links der Straßen sieht, denkt sie nicht an schöne Ausflugsziele, die sich vielleicht dahinter verbergen. Kruse denkt an Schulen, die in den Orten geschlossen wurden. "Als ich begonnen habe, Gewerkschaftsarbeit zu machen, hatten wir in Sachsen 2.500 öffentliche Schulen. Jetzt haben wir 1.387. Also fast jede zweite Schule ist in Sachsen geschlossen worden", erklärt Kruse.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kämpft für die Belange der Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen.

Kruse hat diesen Prozess als Gewerkschafterin begleitet. Mit der Wende hatte Uschi Kruse angefangen, sich zu engagieren. Ausgehend von der Mitarbeit in einer Bürgerbewegung hat die Lehrerin im Frühsommer 1990 den GEW-Kreisverband in Freiberg mitgegründet, wurde hier Kreisvorsitzende. "Ich frage mich heute, woher ich überhaupt gewusst habe, wie so etwas geht? Man konnte ja nicht googeln, wie Gewerkschaftsarbeit funktioniert. Es gab nicht einmal ein Fax, über das Formulare verschickt werden konnten."

Wie bekommen Lehrerinnen und Lehrer endlich wieder mehr Wertschätzung? Wie gelingt Migration und Inklusion in der Schule? Wie können die Leseschwächen aufgeholt werden und was tun gegen Lehrermangel? Die Herausforderungen in der Bildung sind heute riesig. Bildrechte: imago images / snapshot

Jahrzehntelanger Personalabbau

Mehr als 20 Jahre lang hat Kruse als Gewerkschafterin versucht, den Personalabbau so sozial verträglich wie möglich zu gestalten. Harte Zeiten waren das, erinnert sich Uschi Kruse. Aber immerhin sei es gelungen, Lehrer und Lehrerinnen besser über die Wende zu retten als in vielen anderen Bereich. Nichtsdestotrotz seien damals Wunden geschlagen worden, die heute noch spürbar seien: "Bis 2010 sind Stellen abgebaut worden, sind Kollegen und Kolleginnen gezwungenermaßen in Teilzeit gewesen. Heute wundern wir uns, dass diese Generation, die damals gezwungen worden ist, jetzt sagt, dass sie kurz vor der Rente in Teilzeit bleiben will."

Heute ist Lehrermangel das große Thema

Denn mittlerweile sind die Herausforderungen im Bildungssystem ganz andere. Jetzt ist der Lehrermangel das große Thema. Das Kultusministerium prüft deshalb unter anderem, Lehrern Teilzeit nur noch in Ausnahmefällen zu genehmigen. Kruse weiß, dass sie ihrer Nachfolge an der GEW-Spitze ein gut gefülltes Hausaufgabenheft übergeben wird. Aber so sei das eben, einen Staffelstab übergebe man immer im Laufen und nicht im Stehen, zuckt die energiegeladene Kruse die Schultern.

Wir wollten zur Wende anders Schule machen, besser, gerechter. Aber wir hatten immer damit zu tun, dass wir entweder zu viel Lehrer hatten oder jetzt eben zu wenig Lehrer. Deshalb haben wir viel zu wenig darüber geredet, was Kindern und Jugendlichen zu Gute kommt. Uschi Kruse Gewerkschafterin und Lehrerin