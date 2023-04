Pläne des Bildungsministeriums Lehrer ohne Abitur: Für GEW nur in Einzelfällen denkbar

Die Landesregierung will die Voraussetzungen für einen Seiteneinstieg in den Lehrer-Beruf in Sachsen-Anhalt noch weiter absenken. In bestimmten Fächern sollen demnächst auch Menschen ohne Abi vor den Klassen stehen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kann sich das nur verbunden mit einem verpflichtenden Fortbildungsprogramm vorstellen.