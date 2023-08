Kinderbetreuung Landesjugendamt: Gewalt in Sachsens Kitas wird nicht erfasst

Kinder extra laut ansprechen, sie vor der Gruppe beschämen und lächerlich machen, zwangsfüttern, isolieren oder auf die Strafbank setzen, das sei auch Gewalt und in Kitas Gang und Gäbe, kritisiert eine angehende Erzieherin im Gespräch mit MDR AKTUELL. Was gewaltvoll ist, wird in den Kitas ganz unterschiedlich beurteilt. Auch Scham spielt eine große Rolle, wissen Experten. Aber vor allem fehlen in Sachsen Zahlen als Grundlage und Personal, das der Einrichtungsaufsicht nachkommen kann.