Die Niners hatten von Beginn an ordentlich zu kämpfen. Vor allem im ersten Viertel war es ein äußerst intensives Spiel, ohne viele Highlights für Basketball-Liebhaber. Beide Defenses hauten alles rein und dementsprechend mau war die Punkteausbeute. Mit 18:15 ging es in Viertel Nummer zwei.

Dort fanden die Gäste aus Vechta dann langsam ihren Rhythmus im Angriff. Zum Leidwesen der Fans in der Messe Chemnitz fielen die Dreier von Rasta nun deutlich besser. Die Niners taten sich dagegen weiter schwer in der Offense und so übernahm Vechta die Führung. DeAndre Lansdowne war auf Chemnitzer Seite immer wieder der Anpeitscher und hielt die Gastgeber mit seinen Dreiern im Spiel. Dennoch ging es mit einem 35:42-Rückstand in die Kabine.

Vechta lässt Dreier regnen

Im dritten Viertel übernahm Joel Aminu das Zepter der Gäste, die mit vier Dreiern in Serie in das Viertel starteten - drei davon gehörten Aminu. Chemnitz bekam die Distanzwürfe der Gäste nicht in den Griff und so wuchs der Rückstand zwischenzeitlich auf über zehn Punkte an.

Die Niners probierten in den verbleibenden Minuten alles, um die Lücke irgendwie wieder zu schließen. Rasta ließ die Gastgeber aber nie auf mehr als fünf Punkte herankommen und konterte jede Hoffnung der Chemnitzer mit einem Dreier. Am Ende waren 16 erfolgreiche Distanzwürfe der Gäste bei einer bärenstarken Quote von 53 Prozent. Die Niners kämpften zwar bis zum Schluss konnten die 87:96-Niederlage aber nicht mehr verhindern.

Somit steht die Serie nach zwei Spielen 1:1 ausgeglichen. Am 21. Mai geht es für die Chemnitzer für Spiel drei nach Vechta. Dort muss das Team von Rodrigo Pastore mindestens ein Spiel klauen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren.