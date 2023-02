"Die Kitas in Sachsen-Anhalt sind trotzdem ein sicherer Ort", sagt auch Susanne Borkowski im MDR SACHSEN-ANHALT-Interview. Borkowski forscht an der Hochschule Magdeburg-Stendal zur kindlichen Entwicklung und Gesundheit. Für die steigenden Fallzahlen macht sie neben den Arbeitsbedingungen auch eine erhöhte Sensibilität für das Thema verantwortlich. "Das Verständnis, was Gewalt ist, hat sich in den letzten Jahren verändert. Eltern üben weniger Gewalt in der Erziehung aus und wollen auch nicht, dass so etwas in der Kita passiert." Heißt: Die Bereitschaft von Eltern, mögliches Fehlverhalten von Kita-Personal anzuzeigen, könnte gestiegen sein.