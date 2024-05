Die Band "Rammstein" um Frontmann Till Lindemann hatte in der vergangenen Woche vier Konzerte in Dresden gegeben. Rund 200.000 Menschen kamen zu den Veranstaltungen in der Dresdner Flutrinne. Nach Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen reagierte die Stadt Dresden und richtete für die Konzerte am Wochenende zwei zusätzliche Ausgänge ein.