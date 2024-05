Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App .

Die Bauarbeiten sind Teil des präventiven Prüfprogramms der Bahn, die bei den Bauarbeiten insgesamt rund 44.000 Betonschwellen auf der Strecke zwischen Leipzig und Chemnitz austauschen will. In einer Mitteilung gibt das Unternehmen an, dass man durch die Erneuerung der Strecke einen zuverlässigen Zugverkehr im kommenden Jahr sicherstellen wolle. Im Jahr 2025 ist Chemnitz Kulturhauptstadt, weswegen mit einem deutlich höheren Passagieraufkommen gerechnet wird.