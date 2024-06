Die besten Schulen Sachsens kommen aus Mittweida, Glashütte, Leipzig, Hartha, Döbeln und Görlitz. Am Montag hat sie der sächsische Kultusminister Christian Piwarz in Dresden in sechs Kategorien ausgezeichnet. Gewürdigt wurden vor allem innovative Konzepte und Projekte, die dauerhaft in den Schulalltag verankert worden sind. Neben den Auszeichnungen für Grund-, Ober- und Förderschulen sowie Gymnasium gab es auch drei Sonderpreise. Sie wurden im Bereich "Bildung für nachhaltige Entwicklung" und "Kultur und Digitalität" vergeben. Der Schulpreis ist mit je 4.000 Euro dotiert. Insgesamt hatten sich 57 Schulen aus dem Freistaat für den Schulpreis beworben.

Laut Kultusminister Christian Piwarz war die Konkurrenz groß und die Entscheidung insbesondere zwischen Platz 1 und 2 in allen Kategorien äußerst schwer und damit knapp. "Wir möchten, dass die Öffentlichkeit noch mehr als bisher wahrnimmt, was und wie viel an Schule positives passiert", so Piwarz bei der Preisverleihung am Montag. Mit dem Schulpreis wolle man den Schulen auch Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen.