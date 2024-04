Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Deutscher Schulpreis Schkeuditzer Schule mit Zoo in der Top 20: Große Aufregung wegen Jury-Besuch

Hauptinhalt

08. April 2024, 18:57 Uhr

Die Thomas-Müntzer-Grundschule in Schkeuditz nördlich von Leipzig ist eine Schule der besonderen Art. Denn hier lernen nicht nur Kinder, sondern hier haben auch mehr als 200 Tiere ein zu Hause. Die Schule hat es in die Top 20 der besten Schulen in ganz Deutschland geschafft, die sich um den Deutschen Schulpreis beworben haben. Nun steht die nächste Etappe an, denn die Jury will Schule, Lehrer und Schüler kennenlernen.