Sachsen Glatteis führt zu Unfällen mit Verletzten und Blechschäden

In der Nacht zum Sonntag war es laut DWD in Sachsen noch einmal knackig kalt. In Marienberg-Kühnhaide war es mit minus 27,5 Grad Celsius wieder mal extrem kalt. Minus 18,7 Grad Celsius wurden in Dippoldiswalde südlich von Dresden gemessen, in Plauen im Vogtland sanken die Werte auf minus 15 Grad Celsius. Und auch im Tiefland in Leipzig gab es mit minus 12 Grad Celsius noch einmal strengen Frost.



Nach der Glatteisgefahr in ganz Deutschland am Montag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Dienstag vor gefrierendem Regen in Sachsen. Vom Vogtland bis in die Oberlausitz sei auf den Straßen Vorsicht geboten. Bis Mittwochvormittag kann es vor allem im sächsischen Bergland glatt sein. Danach wird es mit dem winterlichen Wetter erstmal wieder vorbei sein. Die Meteorologen sagen bis Weihnachten deutliche Plusgrade voraus. Dazu kann es immer wieder regnen.