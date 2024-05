Am Störmthaler See startet heute ein Projekt, um dort einen attraktiven Ort für junge Menschen zu schaffen. Konkret geht es um eine 5.000 Quadratmeter große Freifläche direkt an dem Tagebausee. Hier soll ein Bereich für Projekte und Freizeitaktivitäten für Schulen, Kitas, Klassenfahrten, aber auch für alle Kinder, Jugendlichen und Familien aus der Region entstehen. Bildrechte: Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig

Für das Vorhaben startet jetzt die Ideensammlung, erklärt Nele Werner vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig. "Das Ziel ist es, dass das Areal mit Bauten für Jugendcamps, Workshops und als Jugendtreff für die Jugendlichen vor Ort entstehen soll", sagt sie. Da seien vor allem die Ideen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus der Region gefragt. "Die Jugendlichen sollen selbst entscheiden, wie das Gelände aussehen soll."

Junge Leute können ihre Wünsche äußern

In Workshops können Kinder und Jugendliche in den nächsten zwei Jahren ihre Ideen und Visionen für das Areal sammeln und sich die Frage stellen: Was fehlt uns hier? Erste Wünsche hätten junge Leute schon geäußert - etwa einen Ort, an dem sie sich auch in der kalten Jahreszeit treffen können. Ein Bereich für größere Veranstaltungen wie Konzerte fehlt ebenfalls. "Wir haben auch die Idee, ein Zirkuszelt anzuschaffen, dass die Jugendlichen für ihre Ideen nutzen können", sagt Werner.

Es geht um einen Ort, den die Jugendlichen immer wieder neu gestalten können. Nele Werner Mitarbeiterin im Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig