Die SPD hat den Spionageverdacht gegen einen Mitarbeiter des AfD-Europapolitikers Maximilian Krah als Thema in die Aktuelle Stunde im Sächsischen Landtag eingebracht. Anlass sind Vorwürfe gegen den Ex-Assistenten des AfD-Europapolitikers Maximilan Krah. Der Deutsch-Chinese Jian G. wurde am 24. April in Dresden verhaftet und sitzt auf Antrag der Generalbundeswanwaltschaft in Untersuchungshaft. Der Bundestag hatte sich bereits mit den Vorwürfen und den Kontakten der AfD zu Russland und China befasst. Krah sagte am 1. Mai bei einer Veranstaltung der sächsischen AfD: "Vermutlich gab es auch einen Spion in meinem Büro."