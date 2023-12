"Ja, es gibt insgesamt betrachtet mehr alkoholfreien Glühwein an den Ständen, als in den letzten Jahren. Es scheint da eine neue Begehrlichkeit zu geben", sagte der Geschäftsführer der Förder- und Verwaltungsgesellschaft für Wirtschaft, Kultur und Sport Riesa, John Jaeschke. Er ist für die Klosterweihnacht verantwortlich und sagte MDR SACHSEN: "Die Händler sehen einen Verkaufsanteil von 20 bis 25 Prozent beim alkoholfreien Glühwein. Nach Einschätzung von einigen Händlern, die ich auch teile, lässt sich das mit einem teils veränderten Bewusstsein für maßvollen Konsum begründen." In Riesa sei heißer Holunder sehr beliebt. Bei den Glühweinen mit Alkohol seien weiße und Rosé-Glühweine stark im Kommen. Immer beliebter werde auch Glüh-Gin.

Die Obstkelterei Kurt Heide in Siebenlehn stimmt den Beobachtungen in Riesa zu. Der Familienbetrieb stellt in vierter Generation Fruchtsäfte und Glühweine her, füllt tausende Liter nur für Weihnachtsmarkthändler ab und beliefert nach Aussage von Verkaufsleiterin Kathrin Walcha "Weihnachtsmärkte von Oberwiesenthal bis Rostock" und auch in die Schweiz. In Skigebieten bestückt der Hersteller eigene Glüh-Bars. "Ja, das ist keine Einbildung. Die Leute trinken häufiger alkoholfreien Glühwein, aber der alkoholische Glühwein überwiegt noch immer." Sie schätzt den Verkauf von alkoholfreiem Glühwein gegenüber herkömmlichem Glühwein auf den Märkten bei 20 zu 80 Prozent.

Was der Trend mit Corona zu tun hat