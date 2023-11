Der Leipziger Weihnachtsmarkt Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist nach Angaben der Stadt mit 300 Ständen einer der größten in Deutschland. Er öffnet in diesem Jahr am 28. November und geht bis zum 23. Dezember. Der Markt ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und sonnabends bis 22 Uhr.