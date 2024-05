Ein fünf Jahre altes Mädchen ist beim Entzünden eines Hexenfeuers zur Walpurgisnacht in Lengenfeld im Vogtland schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein elfjähriger Junge und ein 73-jähriger Mann erlitten zudem leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge war es beim Entzünden des Feuers am Dienstagabend zu einer Verpuffung gekommen. Das Mädchen wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich