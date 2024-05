Auch hier sei die Politik gefragt, sich zu überlegen, wie sie in diesen Orten weitermachen will – schließlich hätten die Theater auf dem Land "auch eine ganz andere Funktion und Aufgabe als so ein hochwertiges, hochfinanziertes Staatsschauspiel oder ein Schauspiel in Leipzig hier vor Ort. Und da muss man einfach mal ins Gespräch kommen und dann vielleicht auch der Politik spiegeln, was so die Bedingungen und die Gegebenheiten vor Ort sind und wo sie uns helfen könnten."

Uraufführung zur Eröffnung des Sächsischen Theatertreffens

Eröffnet wird das 12. Sächsische Theatertreffen mit dem Tanzstück "Hyper Normal" im Theater der Jungen Welt in Leipzig. Bis Sonntag präsentieren sich in diesem Rahmen insgesamt elf Landes-, Staats- und Stadttheater. Mit aktuellen Produktionen zeigen sie die Vielfalt der Bühnen im Freistaat Sachsen auf. Daneben tauschen sich sich über ihre Positionen und Perspektiven in der Zukunft aus. So soll es am Sonntagvormittag eine Podiumsdiskussion "Zur Zukunft der sächsischen Theater- und Kulturlandschaft" geben. Bildrechte: Ida Zenna