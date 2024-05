Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen in Dresden nach einem Brand in einem Wohnhaus eine leblose Frau entdeckt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand bereits erloschen, als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten. Die Feuerwehr habe die Wohnung gelüftet, um sie vom giftigen Rauch zu befreien. Für die 90 Jahre alte Frau sei aber jede Hilfe zu spät gekommen.