Vor 250 Jahren wurde Caspar David Friedrich in Greifswald geboren. Aus diesem Anlass finden in diesem Jahr eine Vielzahl an Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Den Anfang machte die Kunsthalle Hamburg und zeigte bis zum 1. April 2024 Werke unter dem Motto "Kunst für eine neue Zeit". Außerdem widmen sich im Jubiläumsjahr auch Ausstellungen in Berlin, Frankfurt, Dresden oder Weimar dem Künstler. Hier finden Sie eine Übersicht zu sehenswerten Ausstellungen: