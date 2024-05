Nach einem Blitzeinschlag am Elbufer in Dresden geht das Bangen um die vier lebensgefährlich verletzten Menschen weiter. Neue Erkenntnisse zum Gesundheitszustand der Verletzten gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Blitzeinschlag waren am Montagnachmittag zehn Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Vier von ihnen schwebten demnach in Lebensgefahr.