07:58 Uhr | Vorläufiger Scheitelpunkt der Neiße erreicht

An der Lausitzer Neiße in Görlitz wurde am frühen Morgen mit 5,57 Meter der erwartete Scheitelpunkt erreicht. Das ist laut Landeshochwasserzentrum nur wenige Zentimeter von Alarmstufe 4 entfernt. Im weiteren Verlauf des Vormittags soll der Wasserstand des Flusses in Görlitz wieder fallen, hieß es.

07:40 Uhr | THW bereitet sich auf Einsätze vor

Das Technische Hilfswerk (THW) in Deutschland bereitet sich auf Einsätze im Zusammenhang mit dem Hochwasser vor. "Über das Wochenende hatten wir bereits 140 Einsatzkräfte in Bayern und Sachsen im Einsatz, sagte Fritz-Helge Voß, Landesbeauftragter des THW in Bayern im ZDF Morgenmagazin. Jetzt bereiten wir die Stäbe und die Freiwilligen in den Ortsverbänden für die kommende Woche vor. "Wir bereiten uns vor, auch größere Einsatzgruppen an Elbe und Oder zu schicken", so Voß.

06:50 Uhr | Das Wetter am Montag