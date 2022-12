Das Kunstfestival Ibug zieht erstmals nach Leipzig, wie die Veranstaltenden bestätigen.

Wie es vom Verein heißt, haben auch private Gründe den neuen Austragungsort ergeben.

Im Kulturhauptstadtjahr 2025 gibt es konkrete Pläne für eine Rückkehr nach Chemnitz.

Die Ibug findet im Jahr 2023 in Leipzig statt. Veröffentlicht wurde diese Nachricht erstmals von der Kulturförderung des Freistaates Sachsen, die ihre Förderliste für das Jahr 2023 präsentierte. Dort steht, dass der Verein "ibug e.V" mit 20.000 Euro für "Ibug 2023 in Leipzig" gefördert wird. Auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte Vereinssprecher Michael Lippold dies.

Umzug nach Leipzig hat auch private Gründe

"Es gibt konkrete Pläne in Leipzig, aber noch keinen Mietvertrag für eine Brache", sagt er. Der Grund für den Umzug: In Leipzig soll im kommenden Jahr eine Veranstaltungsprogrammreihe mit dem Titel "Die ganze Stadt als Bühne" stattfinden, die Ibug will sich einreihen. Geplant ist das Festival wie auch in den vergangenen Jahren Ende August. Ein weiterer Grund für die Verlegung des Festivals nach Leipzig liege auch im Privatleben der Organisierenden. "Der Verein sitzt in Leipzig und ein großer Teil des Teams wohnt mittlerweile dort, daher gibt es auch eine persönliche Verbindung dort hin", sagt Michael Lippold.

Es gibt konkrete Pläne in Leipzig, aber noch keinen Mietvertrag für eine Brache. Michael Lippold ibug e.V

Eines der Kunstwerke aus dem Jahr 2022 auf dem Gelände der ehemaligen Buntpapierfabrik in Flöha. Bildrechte: MDR / Heike Schwarzer

Festival tourte bislang durch Südwestsachsen

Damit verlässt das Kunstfestival mit dem Titel "Industriebrachenumgestaltung", kurz Ibug, erstmals die Region Südwestsachsen. Dort belebte das Festival seit dem Jahr 2006 jeweils im August an ein oder zwei Wochenenden Industriebrachen, füllte sie mit Kunstwerken und Kulturprogramm, öffnete sie für Besucherinnen und Besucher. In den beiden Vorjahren fand die Ibug in der ehemaligen Buntpapierfabrik in Flöha statt. Im Vorjahr wurde das Festival nach Angaben der Veranstaltenden von mehr als 10.000 Menschen besucht. Zuvor gastierte das Format unter anderem in Chemnitz, Zwickau und Reichenbach im Vogtland.

Geplante Rückkehr im Jahr 2025

Abwenden von der Region wolle man sich aber nicht, sagt Lippold. "Es gibt konkrete Pläne, im Jahr 2025 in Chemnitz oder im Umland zu sein", sagt der Vereinssprecher. Diese Absicht ist auch im schriftlichen Bid Book zum Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr 2025 verankert. Ob das Festival im Jahr 2024 wieder in die Region zieht oder an ganz andere Orte in Sachsen, lässt der Verein offen. "Wir planen von Jahr zu Jahr, wohin wir gehen. Es gibt ja auch nicht unendlich viele passende Brachen", sagt Michael Lippold. Man ziehe mit dem Festival an die Orte, wo es für das Festival passende Gebäude gibt.