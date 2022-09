Das Festival für urbane Kunst "Industriebrachenumgestaltung" (ibug) hat an den vergangenen beiden Wochenenden mehr als 10.000 Kunstinteressierte nach Flöha gelockt. Das teilten die Veranstalter am Montag mit und zeigten sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. An den beiden Festivalwochenenden gab es außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit Führungen, Filmen, Künstlergesprächen, einem Kunstmarkt und Musik. Außerdem erkundeten rund 500 Schülerinnen und Schüler die Ausstellung auf Zeit und nutzten die Angebote der Bildungswoche im Rahmen des Festivals.