Der Freistaat Sachsen will sich ab 2023 aus dem Betrieb der in der Corona-Pandemie aufgebauten Impfzentren zurückziehen. Nach Plänen von Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sollen die Impfzentren zu einer Außenstelle der Gesundheitsämter werden. Dazu sollen sie eine breite Palette an Impfungen und weiteren Leistungen anbieten. Bei Kommunen und Landkreisen wirft der Plan kritische Fragen nach der Finanzierung auf.