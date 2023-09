Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) spricht sich für eine Bannmeile vor Flüchtlingsunterkünften aus. Wie das sächsische Sozialministerium mitteilte, erhob sie diese Forderung in einem Schreiben an Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Hintergrund sei die zunehmende Zahl von rechtsextremen Aufmärschen vor Flüchtlingsunterkünften. Laut Ministerium haben im zweiten Quartal 2023 von bundesweit 52 registrierten rechtsextremen Aufmärschen 44 in Sachsen stattgefunden. Das seien 82 Prozent aller Aufmärsche.