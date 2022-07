Die Jugendfeuerwehr in Sachsen freut sich über stetig steigende Mitgliederzahlen. Rund 15.400 Kinder und Jugendliche wurden 2021 in den Nachwuchsverbänden der Freiwilligen Feuerwehr im Freistaat gezählt - über 500 mehr als im Jahr zuvor. Und auch in diesem Jahr werde der Zuwachs voraussichtlich wieder im dreistelligen Bereich liegen, sagte Landesjugendfeuerwehrwart Frank Pfeiffer.