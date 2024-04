Steffen Heitmann ist tot. Nach Informationen von MDR SACHSEN verstarb der ehemalige sächsische Justizminister und CDU-Politiker bereits am 14. April in Dresden. Er wurde 79 Jahre alt. Der Theologe und Kirchenjurist war in Zeit der Friedlichen Revolution als Bürgerrechtler aktiv und wirkte unter anderem an der Auflösung der Dresdner Bezirksverwaltung der Staatssicherheit mit.