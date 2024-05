Männer und Frauen unterschiedlichen Alters sitzen in einem Deutschkurs. Julia Burmistr ist eine der Teilnehmerinnen an diesem Sprach- und Integrationskurs in der Volkshochschule des Landkreises Leipzig in Wurzen. Die 39-Jährige ist nach eigenen Angaben vor zwei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. "Ich bin alleinerziehende Mutter und lebe zusammen mit meinem Sohn", sagt sie. Sich selbst in deutscher Sprache vorzustellen, funktioniere schon ganz gut. Aber um einen Job zu finden, hat es bisher noch nicht gereicht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Berufseinstieg ist das Ziel

Wie schwer es in einem neuen Land ist, weiß Isabella-Diana Beyler. Sie ist Arbeitsberaterin an der Volkshochschule. Sie gehe gezielt in die Deutschkurse, um berufliche Praktika anzubieten. Das sei die Idee des neuen Pilotprojektes "KAI - Kurs. Arbeit. Integration" des Landkreises Leipzig, mit dem Teilnehmende von Integrations- und Sprachkursen an der Volkshochschule Wurzen schneller in den Arbeitsmarkt vermittelt werden sollen. Da diese Kurse nur zwölf Stunden in der Woche dauerten und sich relativ lange hinzögen, ergebe sich daraus auch ein Vorteil, sagt Beyler: "Die Leute haben dadurch die Möglichkeit, direkt einen Berufseinstieg machen zu können."

Da Firmen nicht selten international arbeiten, können die Geflüchteten mit ihren Sprachkenntnissen trumpfen, erklärt Beyler. "Da sind Sprachen natürlich goldwert." Derzeit sei die Volkshochschule dabei einen Pool an Unternehmen zu gewinnen, die sich eine Zusammenarbeit vorstellen können. "Das Ziel ist der Arbeitseinstieg. Das Praktikum dient dem Kennenlernen zwischen Firmen und Praktikanten und dazu, zu klären, ob der Job zu ihnen passt", erklärt Beyler. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Ukraininerin Julia Burmistr ist durchaus interessiert an einem Praktikum. Deswegen tauscht sie sich mit Isabella-Diana Beyler schon einmal aus. "In der Ukraine habe ich als Personalmanagerin gearbeitet", sagt die Frau. Arbeistberaterin Beyler will nun versuchen, ein geeignetes Praktikum zu vermitteln.

Lange Wartezeiten bei der Integration überbrücken