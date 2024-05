Bildrechte: Colourbox.de

Gesetzantrag abgelehnt Tanzverbot am Karfreitag in Sachsen: Stiller Feiertag bleibt still

02. Mai 2024, 19:25 Uhr

An kirchlichen Feiertagen wie Karfreitag haben die meisten Menschen in Sachsen frei. Der Tag ist einer der höchsten Feiertage für katholische und evangelische Christen: Sie gedenken dem Sterben Jesu am Kreuz. Um den besonderen Charakter zu unterstreichen, sind am Karfreitag Märkte, Sport-Events und öffentliche Veranstaltungen verboten, es gilt auch das Tanzverbot. Das tritt immer an "Stillen Feiertagen" in Kraft. Ist das noch zeitgemäß? Nein, sagt Die Linke im Landtag.