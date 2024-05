Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens hat im vergangenen Jahr weiter an Mitgliedern verloren. Ursachen seien neben der gleichbleibend hohen Zahl der Kirchenaustritte auch Sterbefälle, teilte die sächsische Landeskirche am Donnerstag mit. Demnach verlor die Landeskirche binnen eines Jahres insgesamt 18.000 Menschen, darunter sind 10.400 Mitglieder, die aus der Landeskirche austraten.

Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz erklärte dazu, der Austritt aus der Kirche sei ein Ausdruck der Freiheit eines Christen. Seiner Wahrnehmung nach gibt es heute "zum Teil gegensätzliche Erwartungen an das, was Kirche tun und sagen soll." Die Vielfalt sei einerseits eine große Stärke von Kirche, weil sie damit auch ein Vorbild für die Gesellschaft sei. Zugleich bestehe darin "eine große Herausforderung", "weil immer weniger Menschen bereit sind, das Ausbalancieren dieser unterschiedlichen Haltungen innerhalb unserer Kirche mitzutragen", bedauerte der Landesbischof.

Er äußerte zugleich die Hoffnung, dass die Kirche wieder eine verbindende Kraft entwickle. Sie müsse es schaffen, in aller Unterschiedlichkeit zusammenzubleiben und zu zeigen, "dass der gemeinsame Glauben uns verbinden kann, auch wenn wir in ethischen oder politischen Fragen unterschiedlich denken", so Bilz. Christen könne es nicht egal sein, in welcher Welt sie lebten. "Deshalb engagieren wir uns auch aktuell für Menschenwürde, für Nächstenliebe und für Zusammenhalt", betonte Bilz.