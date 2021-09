Unterdessen wurden die Helferreihen bei der Schweinepestbekämpfung in Sachsen verstärkt: mit acht neu ausgebildeten Spürhunden. Die Hundeführerinnen und -führer der Hunde erhielten am Mittwoch ihre Zertifikate. Die Tiere und ihre Halter waren in einem Lehrgang mit 30 Ausbildungstagen auf das Aufspüren von Wildschweinkadavern trainiert worden. "Die Tiere sind eine große Hilfe bei der Kadaversuche in unwegsamem Gelände und entlasten unsere Fallwildsuchtrupps. Wir werden dies Kurse in Zusammenarbeit mit den sächsischen Jägern fortsetzen", sagte der Leiter des Schweinepest-Krisenstabes und Staatssekretär im Sozialministerium, Sebastian Vogel.