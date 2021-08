Ist der Pandemie-Erreger Sars-CoV-2 durch einen Laborunfall in China in die Menschheit gelangt? Obwohl die WHO diese These ernsthaft prüft, weisen die Entwicklungen im Wildtier- und Fleischhandel jedoch in eine andere, sehr wahrscheinliche Richtung. Demnach könnte ausgerechnet eine andere Pandemie, die der afrikanischen Schweinepest, ein wichtiger Auslöser der Corona-Krise sein.

WHO prüft nun Laborunfall als mögliche Ursache

Woher kam das Sars-Coronavirus-2, als es im Herbst 2019 plötzlich Menschen in China infizierte, vor allem in der Hubei Provinz und im Dezember dann in der Megametropole Wuhan? Aktuell wird die These von einem Unfall im Institut für Virologie wieder stärker diskutiert, nachdem es nun Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation WHO für möglich halten, dass sich einer der Forscher des Instituts versehentlich angesteckt haben könnte, als er Proben in der Natur nahm.

Sollte es Beweise für diese These geben, wäre aber zugleich widerlegt, dass Sars-CoV-2 eine absichtlich entwickelte biologische Waffe ist, die dem Labor entkam. Sondern – und dafür argumentiert nun ein britisch-chinesisches Autorenteam im renommierten Journal Science – das Virus würde wie von vielen Forschern vermutet dem Tierreich entstammen. Nur der Weg in die Menschheit wäre ein anderer als der, den der deutsche Virologe Christian Drosten als Möglichkeit in einer im Juni veröffentlichten Folge des Podcasts Coronavirus Update skizziert hat. Aber von vorn.

Sars-CoV-2 entstammt mit hoher Sicherheit den Hufeisennasen