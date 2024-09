Zukunftsgut-Preis Dresdner Hygiene-Museum für Engagement ausgezeichnet

20. September 2024, 17:57 Uhr

Die innovative Vermittlungsarbeit des Hygiene-Museums in Dresden ist ausgezeichnet worden: Das Museum hat den Zukunftsgut-Preis 2024 erhalten. Das Engament für Diversität und Partizipation überzeugte die Jury. Die gesellschaftliche Ausrichtung mache das Museum zu einem Vorbild für zeitgemäße Kulturvermittlung in Deutschland, hieß es in der Begründung. Der Preis wurde am Donnerstag in Frankfurt am Main verliehen.