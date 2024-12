In Sachsen haben CDU und SPD am Dienstag den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Sie wollen gemeinsam eine Minderheitsregierung bilden. Im Landtag haben die beiden Parteien zusammen 51 (41+10) von 120 Sitzen. Um Mehrheiten in der kommenden Wahlperiode zustande zu bekommen, wollen sie mittels eines Konsultationsverfahrens andere Parteien in die Gesetzgebungsprozesse mit einbeziehen. Dabei geht es um das BSW (15 Sitze), B'90/Die Grünen (sieben Sitze) und die Linken (sechs Sitze). Mit der AfD (40 Sitze) soll eine Zusammenarbeit ausgeschlossen werden, da der Landesverband der AfD vom sächsischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch einstuft wird.