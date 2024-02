Nach der Veröffentlichung von zwei Briefen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer an den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus den Jahren 2019 und 2021 hat die Landesregierung reagiert. Ein Sprecher teilte am Freitag auf Anfrage von MDR AKTUELL mit, das Versenden von Dankesbriefen, die die konstruktiven Aspekte der Gespräche festhielten, sei übliche Praxis im diplomatischen Verkehr im Nachgang von Besuchen in anderen Staaten.

Weiter hieß es, der Ministerpräsident habe gleichwohl in den Gesprächen mit Präsident Putin die Menschenrechtslage in Russland sowie die Besorgnis über die russischen Drohungen gegenüber der Ukraine klar adressiert und auf eine angemessene medizinische Behandlung für Herrn Nawalny gedrängt. Es handele sich bei den Dankesbriefen um formelle Kommunikation. In dieser sei die Anrede "Exzellenz" sowie die Schlussformel "mit vorzüglicher Hochachtung" bei Briefen an ausländische Staatsoberhäupter der Vorrang zu geben.