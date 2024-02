Die Mutter des im russischen Straflager gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny hat nach tagelangem Warten Zugang zu seiner Leiche erhalten. Sie habe den Körper ihres Sohnes in der Leichenhalle zu sehen, aber nicht ausgehändigt bekommen, teilte Ljudmila Nawalnaja am Donnerstag in einem Video auf dem Youtube-Channel ihres Sohnes mit. Der 47-Jährige Alexej Nawalny war am Freitag vergangener Woche im Straflager gestorben. Sie forderte wiederholt in einem Video, dass ihr der Leichnam ausgehändigt werde, damit sie ihn beerdigen könne.