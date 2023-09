Die AfD-Gleichstellungspolitikerin Martina Jost kann dem Gesetzentwurf nichts abgewinnen. Sie hält eine Frauen-Quote in Bewerbungsverfahren bei 65 Prozent Fauenanteil im Öffentlichen Dienst für überflüssig. "Selbst in den Chefetagen sind Frauen fast zur Hälfte vertreten." Dass bei jeder Einstellung nun immer die Bewerberin bevorzugt wird, sei ein Rückschritt in Sachen Chancengleichheit, findet Jost. Weiter kritisiert die AfD-Frau den veranschlagten Personalaufwand von 63 zusätzlichen Stellen in den Verwaltungen der Landesregierung, um das Gesetz durchzuführen. In Summe sind das zusätzliche jährliche Kosten von sechs Millionen Euro.