Die Landesregierung will in Sachsen für mehr Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern im öffentlichen Dienst sorgen. Dafür hat sie am Dienstag das neue Gleichstellungsgesetz in Dresden auf den Weg gebracht. Das wird auch Zeit, sagte Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) am Dienstag in Dresden, denn das Gesetz soll das rund 30 Jahre alte Frauenförderungsgesetz von 1994 ablösen. "Mit dem Gleichstellungsgesetz erfüllt der Freistaat den Verfassungsauftrag zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern und setzt ein wichtiges Vorhaben unseres Koalitionsvertrages um", sagte Meier.