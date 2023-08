Unternehmerin Thedens: "Hört auf, Blau und Rosa zu denken"

Wie zum Beispiel Simone Thedens, Geschäftsführerin eines Familienunternehmens für Karosseriebau und Fahrzeuglackierung in Düsseldorf. Sie setzt sich für mehr Frauen im Handwerk ein. Laut Statistischem Bundesamt sind nur 10,6 Prozent der Erwerbstätigen in Handwerksberufen weiblich. Und nur jeder fünfte Handwerksbetrieb wird laut Zentralverband des Deutschen Handwerks von einer Frau geführt. Simone Thedens achtet daher bei ihren Auszubildenden darauf, dass auch Frauen eine Chance bekommen. Für Mütter hat sie deshalb individuelle Arbeitszeitmodelle in ihrem Unternehmen geschaffen. Und ihr Betrieb bezahlt gerade die Meisterschule für eine junge Frau. Simone Thedens will helfen, überholte Stereotype zu überwinden: Gina Rühl trifft Unternehmerin Simone Thedens, die für Mütter individuelle Arbeitszeitmodelle geschaffen hat. Bildrechte: MDR/Mia Media

Hört auf, Blau und Rosa zu denken. Berufe sind für Menschen, nicht männlich oder weiblich. Simone Thedens

Heute führt sie ein Unternehmen mit 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten. Gelernt hat sie von der Pike auf, gegen das Vorurteil ihres Großvaters, als Frau weniger kompetent und durchsetzungsfähig zu sein, aber dank der Unterstützung durch ihren Vater und mit ihrem ganz eigenen, aufs Team orientierten Führungsstil. Sie findet es wichtig, dass erfolgreiche Frauen nach vorne gehen und ihren Nachwuchs mitnehmen.

Chefärztin Wolter setzt auf flache Hierarchien und Teamdenken

Mit Vorurteilen war auch Veronika Wolter in ihrer Karriere konfrontiert: "Ich sollte nicht Medizin studieren, ich sollte nicht Ärztin werden und ich sollte schon gar nicht in den OP." Heute ist sie Chefärztin der HNO- und Hörklinik Oberbayern am Helios Klinikum München-West. Und damit eine Ausnahme. Nur 13 Prozent der Chefarztstellen sind laut Deutschem Ärztebund mit Frauen besetzt. Während ihres Studiums wurde sie als angehende Ärztin von männlichen Kollegen oft unterschätzt oder nicht ernst genommen, weil sie eine Frau ist und auch wegen ihrer Behinderung. Dr. Veronika Wolter im OP Bildrechte: MDR/Mia Media

Veronika Wolter ist seit ihrem neunten Lebensjahr taub. Sie ist deshalb auf ein Cochlea-Implantat angewiesen, eine Art Hörgerät, das direkt mit dem Hörnerv verbunden ist. So weiß sie, wie die Patientinnen und Patienten sich fühlen, die sie heute operiert. Sie hat sich durchgesetzt, und die "gläserne Decke" durchbrochen, um gestalten zu können, nicht um der Macht willen, wie sie betont. Als Chefärztin trägt sie heute die Verantwortung für ein 12-köpfiges Team. Flache Hierarchien sind für Veronika Wolter die Voraussetzung für ein gutes Miteinander:

Wenn die Leute merken: Okay, wir sind alle hier und kämpfen für eine gemeinsame Sache, nämlich um die optimale Versorgung der Patienten, dann entsteht auch ein guter Teamgeist. Dr. Veronika Wolter

VdK-Chefin Bentele: Das eigene Netzwerk stärken

Gehen Frauen anders mit Macht um als Männer? In Berlin trifft Gina Rühl Verena Bentele. Einst holte sie Goldmedaillen bei den Paralympics, war Weltmeisterin im Biathlon sowie im Skilanglauf. Von 2014 bis 2018 war sie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, als erste Frau mit Behinderung. Heute ist sie Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes VdK. Treffen im politischen Berlin: Gina Rühl und Verena Bentele im Gespräch Bildrechte: MDR/Mia Media

Wie sie ihre Arbeit managt und was ihr dabei hilft, erzählt sie Gina Rühl, die sie einen Tag lang begleitet. So ist Gina auch bei einem Treffen mit Familienministerin Lisa Paus dabei. Wie wichtig das Netzwerken von Frauen in politischen Ämtern ist, erklärt Verena Bentele nach der Zusammenkunft so:

Wir haben verstanden, dass auch wir Frauen zusammenarbeiten müssen, deutlich intensiver als bisher. Männliche Machtstrukturen funktionieren ja auch so, dass man sich gegenseitig unterstützt und informiert. Und wir Frauen im politischen Berlin können das ebenso. Verena Bentele

Von wegen Quotenfrau