Die zweite Runde der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes für die Beschäftigten der Länder war am Freitag ergebnislos geblieben. Daraufhin kündigten die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb bundesweite Warnstreiks und Protestaktionen an. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) hatte deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für viel zu hoch und nicht leistbar hält.

Mit ihren Forderungen bewegt sich die Lehrergewerkschaft im Großen und Ganzen auf einem Niveau, das auch in anderen Branchen angestrebt wird. So geht die IG Metall in die am 13. November beginnenden Tarifverhandlungen in der Stahlindustrie mit einer Forderung von 8,5 Prozent mehr Geld sowie einer Verkürzung der Arbeitszeit von 35 auf 32 Stunden pro Woche.